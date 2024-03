Des Lendemains qui chantent Perrier a du coeur Des lendemains qui chantent Tulle, vendredi 22 mars 2024.

Des Lendemains qui chantent Perrier a du coeur Des lendemains qui chantent Tulle Corrèze

Perrier a du cœur est un concert exceptionnel organisé par les élèves du lycée Edmond Perrier. Autour de groupes composés de professeurs et de lycéens, la soirée se veut une aventure humaine, pédagogique et solidaire. Chacun a l’opportunité de sortir de son rôle pour contribuer à la réussite d’un événement pas ordinaire, où musique et solidarité se mêlent dans une ambiance chaleureuse.

Qui a dit que les jeunes étaient complètement coupés du monde, qu’ils ne connaissaient plus les notions de solidarité et de partage ? En tout cas, les lycéens ont oublié d’être égoïstes venez soutenir leur soirée caritative !

Prix libre ou denrées non périssables tous les fonds et dons récoltés seront reversés à une association qui, entre autres, distribue des repas gratuits à ceux qui en ont besoin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Des lendemains qui chantent Avenue Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine question@dlqc.org

L’événement Des Lendemains qui chantent Perrier a du coeur Tulle a été mis à jour le 2024-03-06 par Corrèze Tourisme