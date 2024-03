Des Lendemains qui chantent Magic Hour Greyborn Des Lendemains qui chantent Tulle, jeudi 14 mars 2024.

Des Lendemains qui chantent Magic Hour Greyborn Des Lendemains qui chantent Tulle Corrèze

« Leeches », un premier EP sorti en 2022, puis un second en 2024, « Scars ». Des « Sangsues » puis des « Cicatrices », qui tissent une chronologie et une conséquence entre les thématiques de ces deux EPs. A travers « Scars », Greyborn continue de façonner son propre équilibre et sculpter ses matières premières lourdeur écrasante, violence contemplative, mélodies épiques, atmosphères hypnotiques tantôt lugubres, tantôt rayonnantes.

Matthieu Giordano de The Heavy Chronicles a écouté ce nouvel opus et raconte « La musique du trio s’intensifie avec ce deuxième EP au son massif et sale. Tout en lourdeur et en rage, plus désarticulé et pourtant toujours aussi raffiné, c’est le petit frère surdoué et désinvolte de “Leeches ». Plus granuleux et assumant bien plus sa spontanéité et sa filiation stoner, ce second effort pousse tous les potards dans le rouge. » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

Des Lendemains qui chantent Avenue Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine question@dlqc.org

L’événement Des Lendemains qui chantent Magic Hour Greyborn Tulle a été mis à jour le 2024-03-06 par Corrèze Tourisme