Des lendemains qui chantent Magic Hour Claire Redor Des Lendemains qui chantent Tulle, jeudi 28 mars 2024.

Des lendemains qui chantent Magic Hour Claire Redor Des Lendemains qui chantent Tulle Corrèze

Claire Redor respire sur une colline de Corrèze. Elle écrit des chansons gorgées de sensualité, nourries de songes et d’alpage. Son écriture (textuelle et musicale) est singulière, tout à la fois libre et tenue. Elle se love au plus près de l’inconnu des vérités intérieures. Elle suspend le souffle. De sa colline et défiant les lois de notre temps, Claire Redor adresse son premier album Fruit mûr dix ans après sa première scène à Nantes, et faisant suite à deux EP autoproduits et quasi-secrets. On l’a écoutée porter ses propres chansons sur toutes sortes de scènes atypiques qu’elle affectionne chapelles, serres, clochers, galeries d’art, jardins publics ou privés, pont d’un bateau, petits théâtres, salons, à la ville ou à la campagne. C’est tout naturellement aux amis d’alpage Facteurs Chevaux qu’elle confie la coréalisation de ce premier album écrit en français. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:00:00

fin : 2024-03-28

Des Lendemains qui chantent Avenue du Lieutenant Colonel Farot

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine question@dlqc.org

L’événement Des lendemains qui chantent Magic Hour Claire Redor Tulle a été mis à jour le 2024-03-06 par Corrèze Tourisme