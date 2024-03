Des Lendemains qui chantent Blindtest Des Lendemains qui chantent Tulle, jeudi 21 mars 2024.

Corrèze

Rendez-vous pour un moment fun, hors du temps et convivial !

Venez plonger dans l’excitation musicale lors de notre blind-test un peu spécial où nos incroyables salariés, passionnés par la musique, passent pour cette fois derrière le micro pour animer votre soirée.

Un temps pour se laisser emporter au rythme des notes, tester vos connaissances et créer des souvenirs mélodieux.

Le blind-test s’organisera autour de plusieurs thématiques, toutes plus loufoques les unes que les autres. Seul.e ou en équipe, petit.e ou grand.e, incollable ou indécis.e, nous vous attendons tous.tes avec impatience pour un événement qui promet d’être mouvementé ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21

Des Lendemains qui chantent Avenue Lieutenant Colonel Faro

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine question@dlqc.org

