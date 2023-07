« Des Larmes d’eau douce » d’Alain Batis au Théâtre de La Commune ! Théâtre de La Commune, CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 28 février 2024, Aubervilliers.

Du mercredi 28 février 2024 au vendredi 01 mars 2024 :

mercredi

de 14h30 à 15h30

jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

.Tout public. payant

Le Mercredi 28 Février 2024 à 14:30 (les autres représentations sont réservées aux scolaires)

Durée : 1h

Dans la Grande Salle de La Commune

« Des Larmes d’eau douce » de Jaime Chabaud traduit de l’espagnol (Mexique) par Françoise Thanas, mis en scène par Alain Batis.

Spectacle Jeune Public au Théâtre de La Commune, CDN d’Aubervilliers du 28 février au 1er mars 2024.

Sofia est triste, mais ses larmes sont un don. Dans son village,

durement frappé par la sécheresse, ses pleurs d’eau douce tiennent du

miracle. D’abord jalousement gardé, le secret s’ébruite jusqu’à susciter

la convoitise des adultes et réveiller la cupidité des notables qui

tiennent le pays sous leur coupe. Conte cruel ou fable écologiste, Des Larmes d’eau douce

soulève délicatement la question de la maltraitance et de

l’exploitation des enfants, comme celle du devenir de notre monde. Pour

la première fois en France, et grâce à la remarquable adaptation d’Alain

Batis, la pièce de l’auteur mexicain Jaime Chabaud trouve son

expression théâtrale. Au cœur d’un tapis de feuilles et de branchages,

le jeu d’acteur s’accorde à la manipulation des marionnettes dans une

succession de flash-back et de récits oniriques. Une parole forte,

poétique, politique, qui s’adresse aux petits comme aux grands.

avec Sylvia Amato, Thierry Desvignes et Guillaume Jullien (Compagnie la Mandarine Blanche)

→ les représentations seront suivies d’un échange avec l’équipe artistique

Théâtre de La Commune, CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

Théâtre de La Commune, CDN d'Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

Contact : billetterie@lacommune-aubervilliers.fr

Patrick Kuhn