Des larmes de crocodiles Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Des larmes de crocodiles Valréas, 29 avril 2022, Valréas. Des larmes de crocodiles Théâtre REX Place Cardinal Maury Valréas

2022-04-29 – 2022-04-29 Théâtre REX Place Cardinal Maury

Valréas Vaucluse EUR 30 30 Sarah réunit sa famille dans une clinique Suisse, pour lui faire une annonce très spéciale.

Son frère Salomon et son ex-femme, célèbre chanteuse lyrique, sont au rendez-vous. Ils se détestent… Rien ne se passe comme prévu et tous les coups sont permis ! +33 4 90 35 04 71 https://www.cinemarexvalreas.com/programme_spectacles_valreas.html Théâtre REX Place Cardinal Maury Valréas

