Des Larmes de Crocodiles Théâtre du Jeu de Paume, 27 novembre 2021, Albert. Des Larmes de Crocodiles

Théâtre du Jeu de Paume, le samedi 27 novembre à 20:30

Sarah réunit sa famille dans une clinique suisse pour lui faire une annonce très spéciale. Son frère Salomon et son ex-femme, célèbre chanteuse lyrique, sont au rendez-vous. Ils se détestent… Rien ne se passe comme prévu et tous les coups sont permis ! On est toujours trahi par les siens, dit le proverbe. Du cousu main pour Popeck et Jeane Manson qui s’en donnent à coeur joie dans cette comédie moderne et hilarante.

29 € (TR 24 €)

