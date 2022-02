DES LARMES DE CROCODILES (LE PRINTEMPS DU RIRE) Bruguières, 3 avril 2022, Bruguières.

DES LARMES DE CROCODILES (LE PRINTEMPS DU RIRE) LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie

Bruguières Haute-Garonne Bruguières

39.5 EUR Sarah réunit sa famille dans une clinique suisse, pour lui faire une annonce très spéciale. Son frère Salomon et son ex-femme, célèbre chanteuse lyrique, sont au rendez-vous. Ils se détestent… Rien ne se passe comme prévu et tous les coups sont permis !

On est toujours trahi par les siens, dit le proverbe. Du cousu main pour Popeck et Jeane Manson qui s’en donnent à cœur joie dans cette comédie moderne et hilarante.

Dans le cadre du festival du Printemps du Rire.

La morale ? Quelle Morale ? Des larmes de crocodiles pleuvent et vous rirez beaucoup !

Sarah réunit sa famille dans une clinique suisse, pour lui faire une annonce très spéciale. Son frère Salomon et son ex-femme, célèbre chanteuse lyrique, sont au rendez-vous. Ils se détestent… Rien ne se passe comme prévu et tous les coups sont permis !

On est toujours trahi par les siens, dit le proverbe. Du cousu main pour Popeck et Jeane Manson qui s’en donnent à cœur joie dans cette comédie moderne et hilarante.

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

dernière mise à jour : 2022-02-22 par