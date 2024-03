DES JEUX VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE Langres, lundi 1 avril 2024.

Tout public

Vous les attendiez avec impatience: les jeux vidéo sont de retour à la médiathèque!

Retrouvez une sélection de jeux en prêt, pour tous les âges, de tous les styles et jouables sur les principales plateformes. Une soixantaine de jeux sont ainsi à votre disposition pour des parties endiablées chez vous: que vous soyez un Hardcore Gamer (joueur passionné), un simple Casual (joueur occasionnel) ou un complet Noob (débutant), préparez vos manettes!

La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

les mardis et vendredis de 13h30 à 18h00

les mercredis et samedis de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Dimanche, lundi et jeudi fermé.

Gratuit .

Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

