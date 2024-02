DES JEUX ANTIQUES A PARIS 2024, 3000 ANS D’OLYMPISME SALLE NIEDERBERGER Chaumont, mardi 9 avril 2024.

DES JEUX ANTIQUES A PARIS 2024, 3000 ANS D’OLYMPISME SALLE NIEDERBERGER Chaumont Haute-Marne

Tout public

Conférence présentée par Eric Monnin, vice-président de l’Université de Franche-Comté, directeur du CEROU, Ambassadeur de Paris 2024 Dès 1829, les premières fouilles du santuaire d’Olympie sont inaugurées dans le cadre de l’expédition de Morée. Au fil des expéditions successives, douze siècles de pratiques sportives antiques réapparaissent à la lumière avec ses 921 vainqueurs dont les prestigieux Milon de Crotone ou Léonidas de Rhodes. Le 23 juin 1894, un jeune aristocrate français, âgé de 29 ans, Pierre de Coubertin réussit l’exploit, de rétablir les Jeux antiques et de créer un Comité international des Jeux olympiques (CIO). Depuis les premiers Jeux modernes organisés en 1896 à Athènes, plusieurs auteurs appréhendent leur histoire à travers quatre ères « olympiques » idéologique (1896-1936), politique (1936-1984), économique (1984-2000) et du développement durable (depuis 2000). Outil de revendications ou de propagande, vitrine internationale de la force et de la puissance des nations concurrentes en temps de paix, l’olympisme intéresse les historiens par bien des aspects, tandis que se prépare la XXXIIIè Olympiade à Paris. -7 -7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-09

SALLE NIEDERBERGER RUE DU CAPITAINE TASSARD

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

L’événement DES JEUX ANTIQUES A PARIS 2024, 3000 ANS D’OLYMPISME Chaumont a été mis à jour le 2024-02-02 par Antenne de Chaumont