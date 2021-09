Des jardins et des hommes Caen, 24 septembre 2021, Caen.

Des jardins et des hommes 2021-09-24 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-24 21:00:00 21:00:00

Caen Calvados

Dans le cadre de ” La culture se déconfine “, la direction de la culture propose, en collaboration avec la direction Espaces verts, paysages et biodiversité, un spectacle qui associe littérature, musique et art du jardin, en plein air.

Initié par le pianiste Patrick Scheyder, ce spectacle propose au public une approche simple et originale pour favoriser la connaissance du milieu naturel.

Avec la participation d’Alain Bougrain-Dubourg (textes), Abdelghani Benhelal (musique Kabyle) et Patrick Scheyder (piano).

Le concert sera suivi d’une rencontre-débat sur l’environnement.

Parc de Secqueville – Coulée verte de Beaulieu

Accès libre et gratuit

Patrick Scheyder

https://caen.fr/actualite/caen-la-culture-se-deconfine

Patrick Scheyder

