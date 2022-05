Des jardins de Folie Parc du château de Long Long Catégories d’évènement: Long

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, entrez dans le parc du château de Long avec Jérémie, guide Qualinat. Vous partirez à la recherche des petites bêtes qui peuplent ses jardins. Une occasion unique de profiter des 20 hectares du parc et de découvrir les petits habitants cachés dans l’herbe et qui sauront vous transmettre leurs savoirs.

Tarif : 5€ / personne, nombre de places limité

Accompagné d’un guide nature certifié Qualinat, partez à la découverte des 20 hectares du parc entourant le château la “Folie de Buissy” ! Parc du château de Long Place du château 80510 Long Long Somme

