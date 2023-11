Des jambes pour une sirène Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Des jambes pour une sirène Les Plateaux Sauvages Paris, 20 novembre 2023, Paris. Du lundi 20 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mercredi

de 17h00 à 18h00

vendredi

de 19h00 à 20h00

samedi

de 16h30 à 17h30

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 15h00

lundi, jeudi

de 10h00 à 11h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Au royaume des songes, un voyage poétique et musical sous le signe du merveilleux dans cette version contemporaine de la petite sirène. Le jour de son anniversaire, elle soulève

le couvercle de la mer; la folle turbulence de notre époque apparaît

alors devant les yeux ébahis de la Petite Sirène. Inspirée du conte

d’Andersen, cette création de Lazare mêle joliment mots parlés et

chantés pour donner vie à une créature marine à la curiosité très

humaine dotée du talent fabuleux d’entraîner les spectateurs dans son

univers féerique. D’abord en sauvant un prince de la noyade dont

fatalement elle tombe amoureuse. Puis en nous présentant une galerie de

personnages: un poisson clown, une sorcière, des objets qui parlent…

Tout un monde cocasse et foisonnant issu de la fantaisie aussi débridée

qu’inépuisable de Lazare. Hugues Le Tanneur VITA NOVA Texte & mise en scène Lazare

Lumière Philippe Ulysse Son Clément Seclin Collaboration artistique et coordination musicale Laurie Bellanca Avec Laurie Bellanca, Louis Jeffroy, Anaïs Defay, Paul Fougère, Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/des-jambes-pour-une-sirene +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/des-jambes-pour-une-sirene

©LAZARE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5 rue des Plâtrières Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Plateaux Sauvages Paris latitude longitude 48.867893,2.389135

Les Plateaux Sauvages Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/