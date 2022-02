Des jambes à son cou Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Des jambes à son cou Angoulême, 18 mai 2022, Angoulême. Des jambes à son cou avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême

2022-05-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-18 avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême

Angoulême Charente EUR 23 23 Trois personnages caoutchouc s’emparent des expressions populaires de la langue française pour en faire un tremplin à l’imaginaire. infos@theatre-angouleme.org https://www.theatre-angouleme.org/ avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse avenue des Maréchaux Théâtre d'Angoulême Ville Angoulême lieuville avenue des Maréchaux Théâtre d'Angoulême Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Des jambes à son cou Angoulême 2022-05-18 was last modified: by Des jambes à son cou Angoulême Angoulême 18 mai 2022 angoulême Charente

Angoulême Charente