2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Des millions d'insectes nous entourent : fourmis, abeilles sauvages, papillons… Apprenez à les observer en suivant les guides André Astric et Jean-Jacques Feldtrauer de la Société Entomologique de Mulhouse.

