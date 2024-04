Des images pour l’Ukraine, concert et exposition La Roche-Jaudy, samedi 6 avril 2024.

Des images pour l’Ukraine, concert et exposition La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Concert de Morgan, avec la participation de la chorale Dytsy C’halam, en l’église Sainte Catherine à 17h30, suivi à 18h30 par le vernissage à la Maladrerie de l’exposition Rudnia 2.0, de Pascal Rueff, tirages de grands formats sur bâches accrochées en extérieur, à partir d’images panoramiques réalisées en octobre 2014 dans le secteur contaminé de Rudnia.

L’évènement est organisé par Boudmo !, association à vocation humanitaire qui a pour but d’aider les victimes de la guerre en Ukraine et plus particulièrement les populations du secteur de Tchernobyl. L’association a été créée par des artistes français qui connaissent cette région doublement sinistrée par l’accident de Tchernobyl en 1986 et la guerre russe. .

7 Place de l’Église

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne

