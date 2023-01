Des images en partage – Jacques Windenberger Aix-en-Provence, 8 février 2023, Aix-en-Provence .

Des images en partage – Jacques Windenberger

2023-02-08 – 2023-06-04

Depuis la France de la Ve république jusqu’à nos jours, le monde réglé à l’heure de la COVID l’exposition “Des images en partage” met en récit des images choisies par l’auteur pour le sens qu’elles portent et pour leur beauté. On y retrouve les enjeux planétaires : immigration, environnement, alimentation, culture, équité, etc.

Elle invite à voyager dans l’espace et dans le temps et à se questionner sur les messages que nous adresse la profusion d’images qui nous interpelle au quotidien. Elle vous alerte sur l’influence qu’exercent ces images sur votre perception des choses, sur vos agissements.

Elle vous conduit au constat qu’une multiplicité de sens peut leur être donné selon la forme du récit dans lequel on les emploie et constitue en ce sens une ressource de pédagogie ouverte exceptionnelle.

Conçue comme une conversation entre l’auteur Jacques Windenberger et la commissaire de l’exposition, Des images en partage, raconte une histoire, celle de notre temps ici et ailleurs, ce qui est commun aux populations de notre monde

