### 14e Festival de films LGBTQI+ Le Festival « Des Images aux Mots » en est à sa 14e édition, et se déroulera du 18 au 27 juin 2021. Il a pour but de diffuser des films à thématique LGBTI+ qui n’ont pas encore eu leur chance dans les grands circuits de distribution. Les films sélectionnés sont pour la plupart inédits en France ; longs et courts métrages et documentaires du monde entier, mais également la mémoire du cinéma. Le festival ouvrira le 18 juin au Gaumont Wilson à 20h30, avec le film _À nos enfants_ de Maria de Medeiros. Il se clôturera le lundi 28 juin à 20h avec le film _Tomber pour Ali_ en présence du réaisateur Romas Zabarauska. La remise des prix se fera le dimanche 4 juillet au cabaret Kalinka à 18h. [**Télécharger le programme au format pdf **](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11502931/Programme_DesImagesAuxMots/e7f2dc7a-b1c6-f5a5-4e38-6fbc9e7af366) ### Plus d’infos Site du [Festival Des Images Aux Mots](https://www.des-images-aux-mots.fr) ![]() ### Infos pratiques Du 18 juin au 27 juin à Toulouse Culture Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

