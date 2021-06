Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Des illusions pour tromper le cerveau ? Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des illusions pour tromper le cerveau ? Cité des Sciences et de l’Industrie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Des illusions pour tromper le cerveau ?

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 12 ans. Nos sens nous permettent de comprendre ce qui nous entoure, de communiquer avec les autres ou d’analyser ce qui se passe dans notre corps. Ils peuvent aussi être trompés ou mis à mal.

Le fonctionnement des récepteurs sensoriels, le traitement des informations sensorielles par le cerveau, les facteurs influençant notre perception… sont abordés par le biais de petites expériences et d’illusions. Celles-ci permettent également de montrer que la perception est multi-sensorielle, et le résultat de processus complexes, actifs et « intégrés ». **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Sciences de la vie **Activités**: Exposés 12 ans et +

Vos sens peuvent vous tromper ! Venez l’expérimenter lors de cet exposé interactif et découvrir les mécanismes de la perception. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T14:00:00;2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T14:00:00;2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T10:20:00 2021-07-04T11:20:00;2021-07-04T10:20:00 2021-07-04T11:20:00;2021-07-04T15:40:00 2021-07-04T16:40:00;2021-07-04T15:40:00 2021-07-04T16:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris