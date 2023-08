Visite de la briqueterie deWulf, Beauvais – départ et retour de Reims Des idées plein la terre Reims, 25 septembre 2023, Reims.

Visite de la briqueterie deWulf, Beauvais – départ et retour de Reims Lundi 25 septembre, 08h00 Des idées plein la terre

Dès la rentrée, nous organisons la visite de la Briqueterie Dewulf, à côté de Beauvais pour nos adhérent·es.

Basée en Picardie et plus précisément à Allonne, cette briqueterie fabrique et propose à la vente une palette de matériaux en terre et notamment en terre crue. ?

Pour se plonger dans le lieu de fabrication et découvrir leur savoir-faire, des visites guidées en groupe sont organisées sur demande.

La visite de la Briqueterie aura lieu le lundi 25 septembre, elle sera suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac avant de se plonger dans l’histoire du centre de Beauvais au travers d’une visite thématique « Beauvais, ville de terre céramique ».

? Quand : Lundi 25 septembre 2023

? Tarif : 35€ comprenant l’entrée à la briqueterie, la visite guidée de la briqueterie, la visite thématique de Beauvais et un soutien à l’organisation de cette journée. Réservé aux adhérent·es Des idées plein la terre.

? Où : Départ groupé pour se diriger vers la Briqueterie – Allonne (60)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T08:00:00+02:00 – 2023-09-25T18:30:00+02:00

écologie terre crue