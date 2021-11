Nantes Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Loire-Atlantique, Nantes »Des horizons » Damien Cadio Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Des HorizonsDamien CadioGalerie Open School – Beaux-Arts Nantes Saint-NazaireVernissage mardi 09.11.2021 à 18h30Exposition du 10.11 au 17.12.2021Ouverture du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00Visites commentées le samedi à 16h00 La nouvelle exposition de Damien Cadio aux Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire présente un corpus inédit d’œuvres. Elle s’offre comme un paysage par endroits en proie à des flammes assassines et à d’autres déjà ravagé par d’anciens désastres. Pinces de crabe, fleurs flétries, bustes ou livre calciné… les tableaux qui nousentourent catalysent des images où nulle échappatoire ne subsiste. Les deux vues de forêt ne font pas exception, car leur point de fuite nous conduit à l’embrasure d’un violent incendie. On observe alors, au-dessus de la cime des arbres, des fumées s’élever en nébuleuses chargées de suie et de cendres. La catastrophe, dont les toiles portent la trace ou dont elles révèlent l’action dévastatrice, surgit dans l’ambivalence de sa définition. Le terme, issu du théâtre, désigne à la fois le dénouement d’une tragédie et la configuration nouvelle qu’il engendre.Cette ambiguïté, au cœur de l’exposition, fait autant écho au tournant écologique actuel, qu’à la crise de nos représentations. Elle annonce qu’à l’aune du monde globalisé l’Histoire serait arrivée à un point de bascule à travers lequel elle ne s’éteint pas, mais s’embrase. Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr 02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/open-school/expositions#section-2

