DES HOMMES Cinéma l’Oustal Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

DES HOMMES Cinéma l’Oustal, 19 mars 2022, Auterive. DES HOMMES

Cinéma l’Oustal, le samedi 19 mars à 15:00

**SYNOPSIS** : _”Ils ont été appelés en Algérie au moment des “événements” en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.”_ De **Lucas Belvaux** Par **Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier** Avec **Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin** **Suivi d’une petite collation.** À l’occasion du 60ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. Cinéma l’Oustal place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma l'Oustal Adresse place du 8 mai 1945 31190 auterive Ville Auterive lieuville Cinéma l'Oustal Auterive Departement Haute-Garonne

Cinéma l'Oustal Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

DES HOMMES Cinéma l’Oustal 2022-03-19 was last modified: by DES HOMMES Cinéma l’Oustal Cinéma l'Oustal 19 mars 2022 Auterive Cinéma l'Oustal Auterive

Auterive Haute-Garonne