du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Cinéma d'Erquy

Durée : 1h 41min Réalisateur : Lucas Belvaux Interprètes : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer, Félix Kysyl **Synopsis** : Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier drame

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:30:00;2021-07-04T20:30:00 2021-07-04T22:30:00

