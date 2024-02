Des histoires sur la danse de la vie Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, samedi 13 avril 2024.

Des histoires sur la danse de la vie Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

En avant-première du festival Tradorne, Anne et les conteuses et conteurs de la Maison Jaune proposent une soirée de contes pour toute la famille. 30 minutes de contes autour de la danse et du lien suivies d’un « mini bal à la voix » (danses collectives du type rondes chantées).

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

