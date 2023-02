Des Histoires sans fin – Vente éphémère seconde main Malouin, Malouine Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Des Histoires sans fin – Vente éphémère seconde main Malouin, Malouine, 24 février 2023, Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Le concept s’appelle « Des Histoires Sans Fin » et l’objectif est de proposer des vêtements de seconde main en parfait état et dans un style actuel pour prendre plaisir à s’habiller en seconde main.

Il s’agit donc de seconde main reconditionnée (passage au pressing et contrôle par une couturière) et d’une sélection de jolies marques femmes (Comptoir des Cotonniers, Sandro, Des Petits Hauts, Sessun…).

Habituellement sur Rennes et les alentours, cela sera cette fois dans la jolie boutique « Malouin Malouine ». http://www.deshistoiressansfin.com/ Malouin, Malouine 41 Rue Ville Pépin Saint-Malo

