A la tombée de la nuit, installez-vous dans les petits cocons de lectures proposés par les bibliothécaires et les bénévoles de l’association Mille-feuilles et petit lu… Lumière tamisée, coussins, couvertures sont au rendez-vous. N’oubliez pas d’apporter le doudou !!

Dans la limite des places disponibles

Spectacles, lectures, jeux… Une nuit particulière à Athanor Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Kerbiniou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:30:00

