Tonnay-Charente Médiathèque de Tonnay-Charente Charente-Maritime, Tonnay-Charente Des histoires pour les petits et les grands Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Tonnay-Charente

Des histoires pour les petits et les grands Médiathèque de Tonnay-Charente, 21 janvier 2022, Tonnay-Charente. Des histoires pour les petits et les grands

Médiathèque de Tonnay-Charente, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Ecouter des histoires qui vous feront frémir de peur ! Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Tonnay-Charente Autres Lieu Médiathèque de Tonnay-Charente Adresse 81 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay-Charente Ville Tonnay-Charente lieuville Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente