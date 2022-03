DES HISTOIRES PLEIN LES PLACARDS Montmédy, 13 avril 2022, Montmédy.

DES HISTOIRES PLEIN LES PLACARDS Montmédy

2022-04-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-13

Montmédy Meuse

Rien ne va plus dans le placard de Papouille, une conteuse musicienne

des plus étranges ! Embarquez pour le plus fou des voyages au fin fond

de l’imaginaire !

Fée ou pirate, fainéant ou grincheux, sorcière ou monstre, jongleuse

ou musicienne rock’n’roll, en calèche ou en vaisseau spatiale, la

mystérieuse Papouille a plus d’une seule identité ! Son métier ?

raconter, jouer et chanter des histoires : chaque soir, avec ses

instruments et son crayon noir, elle s’enferme dans son placard et

compose l’un des plus beaux contes.

Mais tout bascule quand elle retrouve les pages de sa dernière

histoire grignotées et vides de mots.

Avec les enfants et les grands enfants, elle mène l’enquête et va

inventer, jouer et chanter avec leurs idées, envies et rêves une

histoire unique dont ils se souviendront.

Organisé par le Centre Wilson et la mairie de Montmédy

3€ entrée + goûter

A partir de 3 ans

Réservation au 03 29 80 08 77

+33 3 29 80 08 77

