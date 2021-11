Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Des histoires plein les oreilles Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Des histoires plein les oreilles Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-01-08 11:00:00 – 2022-01-08 12:00:00

Quimperlé Finistère Pascale et Laurinda vous racontent des histoires Steampunk ! Inventions et engrenages au rendez-vous.

Dans la limite de places disponibles.

Pascale et Laurinda vous racontent des histoires Steampunk ! Inventions et engrenages au rendez-vous.

Dans la limite de places disponibles.

Tout public à partir de 4ans.

Dans la limite de places disponibles.

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

