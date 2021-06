Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Des histoires plein les oreilles en balade Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Quimperlé Lecture pour les enfants ­: les bibliothécaires vous racontent des histoires entre la Chapelle des Ursulines et la médiathèque en lien avec l’univers de Xavier Krebs. Sur réservation­ (sur place, au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture ou par mail culture@ville-quimperle.fr) A partir de 4 ans.

