2022-10-18 19:00:00

Finistre Pour son départ, Marie nous propose de lire des histoires et nous dire au revoir. Soyez les bienvenus. C’est ouvert à tous et toutes, petits et grands. mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau

