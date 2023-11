Des histoires en Kamishibaï Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Des histoires en Kamishibaï Bibliothèque Batignolles Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 15h00 à 15h45

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit

Mercredi 20 décembre à 15h Pour les enfants à partir de 4 ans Dans la cabane à histoires, 1 bibliothécaire raconte des histoires en Kamishibaï Accès libre Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691859 dac-bibliotheque.batignolles@paris.fr

KAMISHIBAI KAMISHIBAI Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Batignolles Paris latitude longitude 48.8843410037851,2.3220940410728

Bibliothèque Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/