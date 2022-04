Des histoires de tango conservatoire Nadia et Lili Boulanger de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Compositions de Bruno Giner, Enzo Gieco, Tomás Gubitsch et Éric Fischer Avec Jean-Pierre Baraglioli [saxophone] & Bruno Camhaji [guitare]

Entrée libre dans la limite des places disponibles

40 ans après, quelle actualité pour l’Histoire du Tango de Piazzolla ? conservatoire Nadia et Lili Boulanger de Noisy-le-Sec 41 Rue Saint-Denis, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T20:00:00

