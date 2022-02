Des histoires de … Mémoires de femmes Guilers, 27 mars 2022, Guilers.

Un ciné-concert d’Arnaud Le Gouëfflec et John Trap avec le Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée Dupuy de Lôme (2021, 36 mn) précédé de Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 mn).

Mémoires de femmes d’Arnaud Le Gouëfflec et Antoine Quévarec (2021, 36 min). Ce film est construit à partir de témoignages de femmes brestoises recueillis en EPHAD, d’images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne, de lectures de lycéens et d’une composition musicale originale de John Trap et d’Arnaud Le Gouëfflec.

Un projet réunissant plusieurs générations autour des souvenirs et des histoires des femmes qui ont vécu dans Brest et le quartier de Recouvrance. Précédé du court-métrage Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min). En partenariat avec le Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée Dupuy de Lôme. Avec le soutien de la ville de Brest et le Conseil départemental du Finistère. En présence d’Arnaud Le Gouëfflec (sous réserve).

Représentation suivie d’une rencontre avec Arnaud Le Gouëfflec.

