parc de l’île-aux-planches, le vendredi 9 juillet à 10:30

Autour de la thématique « Mer et merveilles », les bibliothécaires jeunesse vous donnent rendez-vous dans les parc, jardins et bibliothèques de la ville pour des animations gratuites autour des livres.

Animation libre et gratuite

Lectures pour les enfants. parc de l’île-aux-planches Rue Ampère, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T10:30:00 2021-07-09T12:00:00

