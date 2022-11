Des histoires au château, à l’abordage ! Saint-Vougay Saint-Vougay Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Saint-Vougay Pour cette deuxième édition « Des histoires au château », pirates et corsaires jettent l’ancre à Kerjean ! Pendant les vacances de Noël, montez tous à bord du bâtiment et découvrez les aventures des corsaires qui ont habité les lieux. Si vous avez le pied marin et l’étoffe des flibustiers, ces héros sans peur et sans vergogne vous dévoileront peut-être la cachette de leur fabuleux butin. L’appel du large habite les salles du château : pour l’occasion, elles sont truffées de références à l’univers de la piraterie. De la taverne des boucaniers, à la cachette du trésor, ces décors dignes d’un roman d’aventures éveillent l’imagination tout en valorisant le patrimoine. Au programme, une chasse au trésor et des visites-ateliers (sur réservation) pour les familles. La fête, les vacances, une couleur, une ambiance… Une période propice pour découvrir ou redécouvrir le Château de Kerjean ! Du 17/12 au 31/12 sauf mardis et jours fériés de 15h à 18h30. Evénement sans réservation. chateau.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69 http://www.cdp29.fr/ Château de Kerjean 139 Lieu-dit Kergoat Saint-Vougay

