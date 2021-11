Des histoires à tout-petits pas Médiathèque du Bois fleuri, 11 décembre 2021, Lormont.

Des histoires à tout-petits pas

Médiathèque du Bois fleuri, le samedi 11 décembre à 10:00

Des livres sont sélectionnés avec soin par les bibliothécaires du secteur jeunesse de la médiathèque parmi les classiques et les nouveautés, ou sur les thématiques qui résonnent avec les tout-petits. On y trouve des berceuses, des comptines, des jeux de doigts et histoires qui raviront leurs oreilles. Venez partager un moment d’échanges et de douceur en famille.

Participation gratuite sur réservation obligatoire. Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

Lecture et éveil culturel.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



