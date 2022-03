Des herbes sauvages à l’assiette Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Des herbes sauvages à l'assiette

Maison de l'environnement, le dimanche 8 mai à 09:30

Zabi vous entraine dans une balade au Lac de Maine à la découverte des plantes sauvages que l’on croise souvent sans y prêter attention. Apprenez à les reconnaître dans leur milieu naturel puis retrouvez-les au jardin bio de la Maison de l’environnement pour une cueillette responsable et respectueuse. Initiez-vous aux recettes goûteuses qu’elles promettent en réalisant un plat et une infusion. Prévoir une bouteille vide et un contenant (boîte, sachet). Atelier organisé en partenariat avec les Jardins de Zabi, la Maison de l’environnement et le Département du Maine et Loire dans le cadre des RDV nature en Anjou.

Maison de l'environnement de la ville d'Angers

