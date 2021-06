Rouessé-Vassé La Comète - 7 Avenue Président Émile Loubet - 42000 Saint-Etienne Rouessé-Vassé, Sarthe DES HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS La Comète – 7 Avenue Président Émile Loubet – 42000 Saint-Etienne Rouessé-Vassé Catégories d’évènement: Rouessé-Vassé

Sarthe

DES HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS La Comète – 7 Avenue Président Émile Loubet – 42000 Saint-Etienne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Rouessé-Vassé. DES HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS

La Comète – 7 Avenue Président Émile Loubet – 42000 Saint-Etienne, le jeudi 1 juillet à 08:30

**Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés** vous donne rendez-vous le **1er juillet 2021** à La Comète à Saint-Etienne (42) pour son colloque ** »DES HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS »** qu’il organise avec le soutien de la Ville de Saint-Etienne, AG2R LA MONDIALE, la Banque des Territoires et LEROY MERLIN Source. Au programme de cet événement : • Les enjeux du parcours résidentiel • Qu’est-ce qui nous fait nous sentir chez soi? • Les enjeux de l’habitat en période de crise • Préparer l’avenir : comment mettre en œuvre une stratégie de territoire partagée en matière d’habitat intégrant le vieillissement • Découverte de la démarche stéphanoise : placer les usagers au cœur de la réflexion • Habitat alternatif/inclusif : de quoi parle t-on ? Seront présents, entre autres : Dominique Argoud (Grand témoin de l’événement), Jérôme Guedj, Luc Broussy, Stéphane Corbin, l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA), le réseau Cohabilis, la Fondation Médéric Alzheimer… et bien d’autres encore !

Inscription

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés La Comète – 7 Avenue Président Émile Loubet – 42000 Saint-Etienne 7 Avenue Président Emile Loubet Rouessé-Vassé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T08:30:00 2021-07-01T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouessé-Vassé, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu La Comète - 7 Avenue Président Émile Loubet - 42000 Saint-Etienne Adresse 7 Avenue Président Emile Loubet Ville Rouessé-Vassé lieuville La Comète - 7 Avenue Président Émile Loubet - 42000 Saint-Etienne Rouessé-Vassé