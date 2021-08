Seclin Parking canal de seclin Parkplatz Nord, Seclin Des graines de génie ! Parking canal de seclin Parkplatz Seclin Catégories d’évènement: Nord

Seclin

Des graines de génie ! Parking canal de seclin Parkplatz, 4 septembre 2021, Seclin. Des graines de génie !

Parking canal de seclin Parkplatz, le samedi 4 septembre à 14:00

Monter en graine, une expression faisant référence à la croissance… Nous verrons comment les plantes rivalisent d’ingéniosité pour disséminer leurs graines : entre sauts de puce, transport fluvial, transport aérien, transport animalier, les stratégies sont nombreuses ! Zoochorie, anémochorie, hydrochorie, autochorie… n’auront plus de secret pour vous ! Messages transmis : * La nature est véritablement surprenante ; * Derrière certains procédés farfelus se cache un objectif d’efficacité : il en va de la survie des espèces ; * Le maintien et le développement de la trame verte et bleue sont étroitement liés à la dissémination des graines ; * Anecdotes croustillantes autour de ces espèces. Liste des observations possibles lors de l’animation : * Fruits charnus typiques de nos haies (espèces arbustives) ; * Fruits secs de plantes herbacées ; * Oiseaux d’eau et passereaux. Animation gratuite à destination du public familial. Rendez-vous à 14h sur le parking du canal de Seclin, avenue des Marronniers à SECLIN. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Animation gratuite à destination du public familial.

Balade animée par le Conservatoire botanique national de Bailleul Parking canal de seclin Parkplatz 9005B Avenue des Marronniers, 59113 Seclin Seclin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Seclin Autres Lieu Parking canal de seclin Parkplatz Adresse 9005B Avenue des Marronniers, 59113 Seclin Ville Seclin lieuville Parking canal de seclin Parkplatz Seclin