### La villa Chantaco est en face de la base aérienne de Mont-de-Marsan, elle a été requisitionnée par les équipages allemands notamment ceux du FAGr5. Lors de la réfection de celle-ci, des graffitis allemands ont été découverts. On y retrouve les noms de Fischer, ainsi que celui de Korber. Nous vous proposons d’ouvrir notre structure lors de la journée du patrimoine. Les visiteurs du musée de la base pourront être dirigés vers la Villa Chantaco pour continuer leurs parcours sur les lieux historiques de Mont-de-Marsan. Les éducateurs et les jeunes se feront un plaisir de recevoir les visiteurs, d’autant plus qu’ils auront eu une « conférence privée » au préalable avec M. Chrisitan Levaufre. M. Christian Levaufre a été appelé, et a rédigé un article dans son livre : « Mont-de-Marsan et autres lieux un jour de mars 1944 », page 98 à 101. A la présentation des graffitis de Chantaco s’ajoute une exposition sur l’histoire de la justice des mineurs.

Gratuit. Entrée libre.

