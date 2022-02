Des gestes individuels pour une réalisation collective Caen, 2 avril 2022, Caen.

2022-04-02 – 2022-04-03

Caen Calvados

Pour être en résonnance avec le thème JEMA de cette année « Nos mains à l’unisson », je souhaite proposer une activité toute simple à travers la découverte et la pratique de deux outils essentiels du bijoutier : le maillet ou marteau et le bocfil.

Dans un premier temps, je vous ferai découvrir mon atelier et tous les outils que j’utilise. Je vous parlerai de mon parcours.

Ensuite, je vous propose de réaliser (avec deux outils très simples que sont le maillet ou marteau et le bocfil) un dessin, un jeu de matièrage sur une plaque de laiton.

A l’issue des journées, toutes les plaques confectionnées et imaginées par chacun seront réunies sur un même support pour ne faire plus qu’un. La force d’une œuvre collective.

L’accès à cette découverte est organisé uniquement sur rendez-vous, environ 45 minutes. 3 personnes maximum pourront être accueillies en même temps sur des créneaux en matinée ou en aprés-midi. Je me tiens à votre disposition au 06.63.41.36.90 pour convenir d’un rendez-vous.

contact@isabelle-weislo.com +33 6 63 41 36 90 https://www.isabelle-weislo.com/

Isabelle WEISLO

dernière mise à jour : 2022-02-25 par