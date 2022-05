DES GAULOIS AU MUSÉE SAINT-RAYMOND !

2022-06-05 – 2022-06-05 Pour ce nouveau rendez-vous d’histoire vivante, venez rencontrer les Gaulois d’Esse qui présenteront en continu l’armement et l’artisanat gaulois. Ils animeront également des ateliers pédagogiques sur la cuisine et le costume gaulois. Ces ateliers seront accessibles dans la limite des places disponibles (20 participants maximum, se présenter à l’accueil pour se faire inscrire le jour même ; pas d’inscription par téléphone).

Durée : 1h.

Durée : 1h.

Horaires : 10h30 et 14h30. Sans réservation (il est conseillé de prendre son billet gratuit en ligne pour éviter le temps d'attente en caisse).

