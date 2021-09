Des gars de l’Ouest – Hervé Guilloteau – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 5 janvier 2022, Nantes.

2022-01-05 Représentations du 4 au 8 janvier 2022

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 4 au 8 janvier 2022

Théâtre. Dans une crique de la côte Atlantique, deux hommes se sont donné rendez-vous. Raphaël a la cinquantaine virile, à l’inverse de Bastien, dix ans de moins. Ils se connaissent depuis trente ans. Raphaël était l’entraîneur de Bastien au club de foot de leur trou paumé. Ce soir, ils se retrouvent discrètement, comme ils le font depuis le début de leur longue relation, irrégulière et parsemée de silences. Écrite par le metteur en scène nantais Hervé Guilloteau, cette pièce déplie une langue intime et familière, quasi souterraine, faite de vacuité, d’impudeur et de brutalité. Une langue où l’humour et le tragique cohabitent en bons voisins, où ça saute du coq à l’âne, où tout est important et rien ne l’est. Et révèle un précipité de nos chemins de vie avec ses zones secrètes et troublantes. Ecriture, conception et mise en scène : Hervé GuilloteauInterprètes : Jean-Louis Coulloc’h, Manuel Garcie-Kilian Durée : 1h15

T.U. Théâtre Universitaire Nantes Nord Nantes 44300

