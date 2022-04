Des futurs désirables La Condition Publique – Roubaix, 6 avril 2022, Roubaix.

Des futurs désirables

du mercredi 6 avril au dimanche 24 juillet à La Condition Publique – Roubaix

**UN DIALOGUE SENSIBLE ENTRE COLLECTIONS ET PRODUCTIONS** Dans la galerie Coucke de la Condition Publique, c’est l’autre exposition de la saison Urbain. es qui se déploie. Sous son titre, Des futurs désirables, et derrière le néon rouge de Claire Fontaine qui en marque l’entrée « Please God Make Tomorrow Better », elle dévoile les aspirations des jeunes du Labo148 de la Condition Publique qui s’immergent au cœur des collections du Frac. Aux œuvres de Céline Condorelli, Justine Pluvinage, ou encore Scott King se mêlent les productions des participant·es du Labo148. Vidéos, photos, installations, un dialogue imaginé autour des représentations genrées, de l’occupation de l’espace physique, de l’expression intime et politique, qui emprunte aussi au design fiction pour envisager l’avenir. **ESPACE PUBLIC, UNE LUTTE DES GENRES** “Mobilité et obstacles”, “Futurs désirables”, tant de thématiques qui interrogent et présentent un état des lieux des relations possibles, des influences réciproques, entre le genre et l’espace public.

Visite libre : 8 / 3 / 0€

Pour cette exposition, le Labo 148, projet média de la Condition Publique, s’associe au FRAC Grand Large (Dunkerque), pour un regard croisé sur ses collections.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T13:30:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:30:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T13:30:00 2022-04-08T20:30:00;2022-04-09T13:30:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T13:30:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:30:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T20:30:00;2022-04-16T13:30:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T13:30:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T20:30:00;2022-04-23T13:30:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T13:30:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-27T13:30:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T20:30:00;2022-04-30T13:30:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-04T13:30:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T13:30:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T13:30:00 2022-05-06T20:30:00;2022-05-07T13:30:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T13:30:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T20:30:00;2022-05-14T13:30:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T13:30:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T13:30:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T20:30:00;2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T13:30:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-25T13:30:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T13:30:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T13:30:00 2022-05-27T20:30:00;2022-05-28T13:30:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T13:30:00 2022-05-29T18:00:00;2022-06-01T13:30:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T13:30:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T20:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-08T13:30:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T13:30:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T13:30:00 2022-06-10T20:30:00;2022-06-11T13:30:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T13:30:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-15T13:30:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T13:30:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T13:30:00 2022-06-17T20:30:00;2022-06-18T13:30:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T13:30:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-22T13:30:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T13:30:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T13:30:00 2022-06-24T20:30:00;2022-06-25T13:30:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T13:30:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-29T13:30:00 2022-06-29T19:00:00;2022-06-30T13:30:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T13:30:00 2022-07-01T20:30:00;2022-07-02T13:30:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T13:30:00 2022-07-03T18:00:00;2022-07-06T13:30:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T13:30:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T13:30:00 2022-07-08T20:30:00;2022-07-09T13:30:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T13:30:00 2022-07-10T18:00:00;2022-07-13T13:30:00 2022-07-13T19:00:00;2022-07-14T13:30:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T13:30:00 2022-07-15T20:30:00;2022-07-16T13:30:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T13:30:00 2022-07-17T18:00:00;2022-07-20T13:30:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T13:30:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T13:30:00 2022-07-22T20:30:00;2022-07-23T13:30:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T13:30:00 2022-07-24T18:00:00