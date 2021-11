Belin-Béliet Belin-Béliet Belin-Béliet, Gironde Des fruits au jus Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde

Des fruits au jus Belin-Béliet, 20 novembre 2021, Belin-Béliet. Des fruits au jus Belin-Béliet

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 16:00:00

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet EUR 8 Date et animation susceptible d’être modifiée suivant

disponibilité des fruits. Fabrication d’un jus de pommes frais à emporter à la fin de la journée.

Ramassage, broyage, pressage des pommes, mise en bouteilles du jus.

Repas tiré du panier

8 euros la journée, chacun repart avec une bouteille de jus (1l).

3 euros la bouteille supplémentaire emportée, à conserver au frais. Les groupes sont limités donc il est nécessaire de s’inscrire.

Belin-Béliet

