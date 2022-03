Des frontières et des hommes : Rêves d’or Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00

Gratuit : oui À partir de 14 ans Un film de Diego Quemada Diez, 2013 (110 mn, VOSTF) dans le cadre du Festival des 3 Continents, en partenariat avec l’Orpan Originaires du Guatemala, trois amis aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis en traversant le Mexique. Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

