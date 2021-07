Bourg-Saint-Maurice Chapelle Saint-Grat de Vulmix Bourg-Saint-Maurice, Savoie Des fresques de Saint-Grat à la dévotion populaire Chapelle Saint-Grat de Vulmix Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Chapelle Saint-Grat de Vulmix, le dimanche 19 septembre à 09:30

Le trajet entre les différents lieux peut se faire en vélo.

Masque obligatoire en intérieur.

La dévotion des saints populaires à travers la visite des chapelles Saint-Grat (vulmix) et Saint-Barthélémy (La Thuile). Chapelle Saint-Grat de Vulmix Vulmix, 73700 Bourg-Saint-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-Saint-Maurice Savoie

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

