Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers A l’occasion des journées européennes du patrimoine : rencontre thématique “des fraises pour le merle” (partager son jardin avec les animaux).

A l'occasion des journées européennes du patrimoine : rencontre thématique "des fraises pour le merle" (partager son jardin avec les animaux).

RDV à 16h00 au Val de Flore de Saint Pardoux Soutiers.

RDV à 16h00 au Val de Flore de Saint Pardoux Soutiers. +33 5 49 63 43 31 A l’occasion des journées européennes du patrimoine : rencontre thématique “des fraises pour le merle” (partager son jardin avec les animaux).

