DES FORMES ET DES CORPS L’AEROCHROME Beauzelle, jeudi 7 mars 2024.

L’exposition est une invitation à explorer l’évolution permanente du figuratif et à apprécier la diversité des représentations du corps humain.

Elle met en valeur la créativité des artistes dans leur approche artistique et leur capacité à donner vie aux formes et aux corps à travers leur sensibilité.

L’anatomie humaine est un sujet intemporel ,commun à bon nombre d’artistes qu’ils soient peintres, photographes ou sculpteurs et c’est à travers le medium artistique qu’il peut donner lieu à des représentations multiples aux styles quasi infini.

Cette exposition a vocation à remettre la lumière sur la richesse qu’offre une telle approche artistique de par la pluralité de ses influences (renaissance, néo-classique, art nouveau, bande dessinée, …), de ses techniques (de l’huile utilisé par les maîtres de la renaissance, du clair-obscur, de la ligne claire en BD,…), ou même technologies (de la photo argentique au numérique, peinture à l’huile, acrylique ou en bombe, feutre, encre ultra pigmentée,…).

Cette exposition offre une expérience artistique immersive et diversifiée, où vous pouvez apprécier la créativité et l’expression individuelle des artistes à travers une variété de techniques et de matériaux..

Exposition Collective avec les Artistes Muralistes ANTISTAK, BLACK, DELY, GUTTER, IOTA, JEAN ROOBLE, LUCCE, ainsi que des œuvres de EKORS, KALI, MASSA, MIADANA, NIKKO KKO PAULETTE LA RECYCLETTE, ROMAIN PERRIN, SOTIZ, XEROU et YOUNES FARHI. EUR.

Début : 2024-03-07

fin : 2024-05-05

L’AEROCHROME 220 Route de Grenade

Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie contact@cisart.fr

